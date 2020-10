UEFA permite regreso de aficionados a un máximo del 30% de capacidad

El Comité Ejecutivo de la UEFA decidió, después del éxito del partido piloto de la Supercopa de la UEFA disputado en Budapest el 24 de septiembre, permitir el retorno parcial de los espectadores en los partidos UEFA donde las leyes locales lo permitan, empezando en los partidos de selecciones de la próxima semana.

El número de espectadores estará limitado a un 30% de la capacidad respectiva de los estadios. Los aficionados visitantes no podrán entrar a los partidos hasta nuevo aviso.

Tanto la admisión de los aficionados como el límite de la capacidad están sujetos a la decisión de las autoridades locales. Los partidos UEFA no podrán jugarse con espectadores allá donde las autoridades locales no lo permitan, y el límite del 30% de la capacidad sólo puede alcanzarse cuando el límite establecido por las autoridades locales no sea inferior, en cuyo caso, se aplicaría dicho límite.

La distancia social será obligatoria para los espectadores y otras medidas de precaución como el uso de mascarillas debe ser implementado de acuerdo con las regulaciones locales.