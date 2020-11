Unió Layda Sansores a militantes morenistas, asegura Ucán Yam

Es Layda Sansores San Román el eslabón que vino a unir a los morenistas, manifestó el ex dirigente estatal de este partido, Carlos Ucán Yam, subrayando que la militancia tiene claro el objetivo y en esto se enfocarán todas las acciones de la agrupación política.

Dijo que “nada es más importante ahora que ganar la gubernatura del estado con Layda, y este proyecto sin duda ha cambiado totalmente la mentalidad de quienes formamos parte de este gran equipo”.

Comentó que la aún alcaldesa de Álvaro Obregón, tiene una amplia ventaja con sus posibles contrincantes y que aún cuando Morena todavía no define si irá en coalición con otro partido en las elecciones del 2021 esto no será obstáculo para conseguir el triunfo.

“Todo suma en estos momentos, sin embargo, de no darse una colección compartidos como el PT no impide que se logre ganar la gubernatura del Estado pues los campechanos ha mostrado una gran simpatía con Layda Sansores no de ahora sino de toda su carrera política”.