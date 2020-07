WhatsApp Business lanza novedades para facilitar compra y venta de productos

WhatsAppp Business habilitó nuevas funciones que permitirán iniciar un chat con las empresas a través del escaneo de un código QR, para así, facilitar el contacto inicial.

Antes, cuando las personas deseaban escribirle a un negocio que les interesara, debían añadir su número de teléfono para poder contactarle por WhatsApp, sin embargo, con la nueva función bastará con que las empresas coloquen el código QR en sus tiendas, recibos o empaques de productos para que el consumidor inicie una conversación.

Para que las empresas habiliten esta función deberán seguir los siguientes pasos: abrir WhatsApp Business y en la pestaña de Configuración (en iOS) o en Más opciones (en Android) seleccionar la opción Herramientas de negocio y después Enlace corto. Así, la plataforma arrojará el código QR único para cada negocio.

Además de los códigos QR, WhatsApp Business también habilitó la posibilidad de compartir catálogos y artículos individuales como enlaces web o para Facebook, Instagram o cualquier otro sitio. Los enlaces a los catálogos están disponibles a nivel mundial.

Además de las actualizaciones para la API de empresas, WhatsApp también habilitó stickers animados que llegan en un paquete llamado “Abierto para los negocios” que buscarán mantener conectadas a las empresas con sus clientes, dar las gracias y hacer negocios.

New WhatsApp Business features! QR codes make it easier to start a chat with a business and catalog sharing lets you discover what they offer. pic.twitter.com/ruqSPsm01o

— WhatsApp Inc. (@WhatsApp) July 9, 2020