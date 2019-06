YANQUIS ESTABLECE MARCA DE JONRONES

La conversación, que brotaba confianza, tuvo lugar en el clubhouse yanqui horas antes del primer pitcheo. Todo giraba en cuál de los nueve jugadores que estaban escritos en el lineup titular sería el encargado de hacer historia la noche del martes. Todos querían dar el jonrón que les diera a los Yanquis control total de un récord de Grandes Ligas.

Aaron Judge reveló tal cosa luego de la victoria de los Yanquis por 4-3 sobre los Azulejos. Dijo que fue Aaron Hicks quien se preguntó si sería él quien haría historia. Pero no, fue el batazo del primer bate DJ LeMahieu en la propia primera entrada y ante el sexto pitcheo del juego, el que marcó el 28vo partido seguido de los Yankees dando al menos un jonrón.

“Estuvimos hablando de eso antes del juego, quién lo iba a hacer”, reveló Judge. “Hicks dijo algo como, ‘Va a pasar en el tercer inning cuando yo vaya a batear. Y le dije, ‘No creo que vayamos a esperar tanto tiempo. Cuidado y pasa en el primero, que batearemos DJ y yo’. DJ se robó el show. Estoy feliz por él. No le pudo haber pasado a una mejor persona”.

Los Yankees conectaron otros tres cuadrangulares en la jornada, salidos de los bates de Judge, del venezolano Gleyber Torres y del dominicano Edwin Encarnación. Así, los Bombarderos rompieron la marca de 27 cotejos al hilo dando al menos un bambinazo que compartían con los Rangers de Texas del 2022.

“Tenemos demasiados bateadores buenos en este lineup”, dijo LeMahieu. “Para mí, no hay presión. Si tú no haces el trabajo, el que viene después lo hará. Es divertido ser parte de un lineup así. No hay un out fácil del primero al noveno. Es una alineación que inspira miedo”.

Un total de 14 Yankees se han combinado para dar 51 jonrones durante la racha.

Desde el 26 de mayo, cuando comenzó la cadena durante una derrota por 8-7 contra Kansas City, el dominicano Gary Sánchez lidera la cuenta con ocho vuelacercas. LeMahieu es segundo con siete y Torres le sigue son seis.

“He escuchado a los muchachos hablando del tema”, dijo el manager de los Yankees, Aaron Boone. “Están bien conscientes de eso. Para mi es algo impresionante. Eso te dice la cantidad de buenos batedores, gente que además tiene poder, que tenemos aquí”.

El viejo récord de la franquicia estaba en poder de los Yankees de Joe DiMaggio en 1941, que jonronearon en 25 juegos seguidos entre el 1ro y el 29 de junio de esa temporada.

“Cualquier récord que rompas significa algo especial”, aseguró Judge. “Significa que estás haciendo algo bien”.