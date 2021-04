Al secretario de Salud “le vale” la salud de los niños de Seybaplaya, denuncian padres de familia

Siempre me han dicho que el secretario de Salud, José Luis González Pinzón no se encuentra o está “en junta”, que se comunicarán conmigo y he venido en más de 20 ocasiones y nunca me ha recibido; hay más de 70 niños en Seybaplaya que tienen varicela y al Secretario “le vale madres la salud de los niños”.

Denunció lo anterior Francisco Talango Pérez, a quien acompañaban algunas madres de familia, quienes afirmaron han sido objeto de maltrato del personal de vigilancia en la Secretaria de Salud, no les permiten en acceso y les advierten que “no te van a atender”.

Con pancartas en mano en las que piden atención a la niñez de esa comunidad y se les aplique la vacuna de varicela que afirmaron deben recibir en los primeros años de su vida, luego de acudir a las oficinas de la Secretaría de Salud, se presentaron en Palacio de Gobierno, en busca de respuesta a su demanda.

Pérez Talango criticó a González Pinzón y a su secretario particular, Sergio Estrella pues afirmó “no les interesa la salud de los niños y ni siquiera nos den información y decirnos no ha llegado la vacuna, pero si fueran sus nietos, sus sobrinos, sus hijos, la vacuna ya la tuvieran aplicada y aunque no hubiera, la conseguirían”

-¡No es justo! ¡Secretario, póngase la camiseta y piense en estos niños que necesitan la vacuna! En Seyba hay mas de 70 niños que tienen varicela y algunos con rebrote. A ver si el Gobernador interviene y se les vacune.