“Es una vergüenza que los hospitales no funcionen”: Layda Sansores

Vamos a hacer que funcionen todos los hospitales que quedaron como “emblemas” de la corrupción, afirmó Layda Sansores San Román, al lamentar que un nosocomio como el Hospital Infantil o el Hospital General “Socorro Quiroga”, no esté funcionando en beneficio de la sociedad.

-“Es una vergüenza”, pero no se construyen, reciben la mochada… los aparatos que llegaron a poner no es que los robaron, es los que traen de un lugar y los ponen allá y engañan a la gente.

Aseguró que como Gobernadora, hará que todos los hospitales en la entidad funcionen.

-No se puede echar a andar todo el hospital, y empezamos con una sala, con qué se puede, pero lo vamos a echar a andar.

Sansores San Román expuso brevemente las acciones que pondrá en marcha después de ganar la contienda electoral de 6 de junio próximo, en entrevista radiofónica en el programa “En Contexto”, en Ciudad del Carmen, en la que comentó duele ver el Hospital Infantil sin operar.

-No puede quedarse como un “elefante blanco”.

En cuanto a la construcción de un nuevo Hospital Regional del IMSS, pues el actual está saturado, proyecto detenido porque no hay un terreno para su realización, comentó aunque no es algo que esté en sus manos se buscará el lugar.

Cuestionó los casos en los que hay personal médico y de enfermería, pero no pueden desempeñar su trabajo con eficiencia porque los aparatos con que cuenta no sirven, sobre todo porque hay empresas que dan ese mantenimiento pero no se contratan.

-Todos los que estén en un hospital en Campeche tendrán que estar funcionando, debe ser como una ley –señaló.