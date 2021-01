A través de redes sociales, CJNG amenaza con un 2021 violento en Michoacán

En Michoacán, la lucha armada entre narcos continúa.

A través de redes sociales, el Cártel Jalisco Nueva Generación retó a Cárteles Unidos —una organización criminal conformada por grupos criminales michoacanos—.

El video de dos minutos de duración, aparecen decenas de integrantes del CJNG encapuchados y mostrando armas de alto poder. De fondo hay una pancarta en la que puede leerse las siglas de la organización criminal CJNG.

El encapuchado lee: “Muy buenas tardes toda mi gente de Michoacán. Nunca me había dirigido a ustedes porque no soy actor de cine para estar en televisión, pero ahora si me dirijo a ustedes por este medio y a los Cárteles Unidos comandando por el “Abuelo” Farías, “Kiko”, “Boto” Paredes, “Poncho”, “Wicho”, que ya no se escondan atrás de la ciudadanía ya no utilicen a mujeres y niños para hacer sus manifestaciones para pedir apoyo al gobierno, porque yo soy michoacano y yo no utilizo a mujeres y niños, yo soy narcotraficante, gente de trabajo y no utilizó a la ciudadanía y mucho menos los expongo como ustedes lo hacen, porque ustedes son Zetas y se hacen llamar Cárteles Unidos, yo se los afirmó porque en el tiempo que me tocó estar ahí en Michoacán, los Zetas me invitaron a trabajar, pero como yo no tengo necesidades no me les uní, pero ustedes sí”