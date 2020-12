Al menos 50 tienditas han cerrado por la pandemia

Al menos 50 tienditas de la esquina han cerrado sus puertas en lo que va de la pandemia, unas 26 tras fallecer sus propietarios víctimas de coronavirus, declaró la presidenta de la Federación del Pequeño Comercio, María Candelaria González Cajún.

Sostuvo que podrían ser más porque no se ha realizado un censo que arroje los números reales pero mencionó que son al menos 50 los comercios en pequeño que se han visto obligados al cierre definitivo por no tener la suficiente fuerza económica para sobrellevar la crisis.

“Desgraciadamente muchos de los nuestros no vamos a aguantar más, vienen los impuestos y no hay para pagar, nadie tenía previsto esta situación y al no haber vacuna aún con el semáforo en verde no podemos recuperar lo que se ha perdido en meses”.

Precisó que las ventas han sido bajas y no se tiene ni el 50% de ingresos que se tenía antes de que iniciará el problema de salud y a pesar de las medidas preventivas que cada comerciante aplica el problema es que la gente no tiene dinero para comprar como antes.