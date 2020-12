Empresarios requieren servicios profesionales en contabilidad, asegura colegio

Para los empresarios que no tienen conocimientos en materia contable, es difícil entender las normas fiscales, por lo que es necesario tengan un profesional en su empresa, a pesar de que la autoridad hacendaría dice que con las nuevas plataformas no lo requieren, pero no es la realidad, aseguró Augusto España España, presidente del Colegio de Contadores Públicos en Campeche.

-Es falso pues para entender las plataformas es necesario tener un poco de conocimiento en materia fiscal, en contabilidad porque la autoridad pide se haga de acuerdo con las nuevas normas financieras y quienes las estudian son los Contados, no los empresarios, pues tendrían que “empaparse” de eso para no requerir esos servicios –agregó.

-Siempre se van a requerir los servicios de un Contador, ya sea para las actividades de registro o para otras como son elaboración y análisis de los estados financieros, asesoría de financiamiento, aplicaciones fiscales que empresarios no comprenden a cabalidad… para eso están.

Añadió se siguen creando empresas, empresarios, personas físicas que realizan actividad empresarial y necesitan de un Contador, al tiempo que destacó la importancia de que surjan emprendedores para dar empleo a los profesionistas contables.

-Dependemos de la economía de Gobierno, de todo lo que desarrolla en Campeche, y aunque hay más de 100 mil contadores, en el Colegio hay inscritos 200, los demás en el Gobierno y al ser una actividad metódica no le dan la importancia de afiliarse al Colegio y se busca la manera de que profesionistas de ciertos niveles, se afilien –concluyó.