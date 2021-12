Alec Baldwind realizó entrevista hablando sobre el asesinato en el que se vio involucrado

Alec Baldwin aseguró que él “nunca apretó el gatillo” del arma con la que fue asesinada la directora de fotografía, Halyna Hutchins, en el rodaje de “Rust”.

El actor declaró en una entrevista para la cadena televisiva ABC; “Nunca apuntaría con un arma a nadie y apretaría el gatillo, nunca”, declaró el actor. El actor no aporta más detalles sobre si la pistola se disparó sola, pero afirma que no podía imaginar que hubiera munición real en el estudio.

Desde los inicios de este caso el actor siempre ha hablado públicamente y ha mostrado una postura de devastación y gran confusión. La policía trata de averiguar el origen exacto de la munición y las armas que entregó la empresa PDQ Arm & Prop LLC. Pues uno de sus paquetes (el cargamento con las armas y municiones reales) estaba etiquetado de manera inusual.

.@GStephanopoulos: “So you never pulled the trigger?”

Alec Baldwin: “No, I would never point a gun at anyone and pull a trigger at them, never.”

Watch "Alec Baldwin: Unscripted" TONIGHT 8pm ET on ABC and stream later on @hulu.

