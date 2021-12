La Secretaría de Salud advierte que Ómicron llegará a México

De acuerdo con el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, indicó que es prácticamente un hecho que la nueva variante de covid-19, ómicron predomine en el mundo y llegue a territorio mexicano. “Podemos prácticamente garantizar que Ómicron terminará siendo una de las variables, de las variantes de COVID-19, predominantes en el mundo, desde luego puede incluir a México, démoslo por hecho, igual que llegará a los demás países del orbe”, destacó.

Además, añadió que esta variante ya tiene presencia en Latinoamérica y aunque algunas naciones han cerrado fronteras, no quiere decir que no se expanda a los demás países que todavía no cierran sus fronteras.

Pese a que el gobierno mexicano ha descartado los cierren en las fronteras, es necesario mencionar que esto no implica que bajemos la guardia, pues es cuanto más debemos tener precauciones sanitarias para evitar contagios.

“Lo enfatiza también la Organización Mundial de la Salud, medidas como cancelaciones de viajes que son selectivas o cierres de fronteras que dañan gravemente el bienestar social de los pueblos no tienen ningún sustento científico”.

Aunque no se ha registrado presencia de síntomas graves entre los portadores de esta nueva variante, es necesario mencionar que todavía no se descarta sí es o no agresiva.