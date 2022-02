Alexander Zverev fue descalificado por mal comportamiento

El tenista alemán Alexander Zverev, fue descalificado del torneo de Acapulco, luego de golpear en repetidas ocasiones la silla del juez del partido de dobles que perdió recientemente.

Debido a su comportamiento catalogado como “poco profesional” no podrá jugar la segunda ronda del torneo individual ante su compatriota Peter Gojowczyk.

