AMLO pide actuar contra diputado señalado de abusar de menor de edad

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, pidió a las autoridades competentes actuar penalmente en contra de Saúl Huerta, quien fue señalado por un menor de edad de querer abusar sexualmente de él.

Indicó que el caso del diputado federal por Morena rebasa el ámbito partidista y político y es un caso que debe ser abordado desde el ámbito penal.

“Sí a todo lo que corresponda. Y eso tiene que ver con el partido, pero también tiene que ver con el Poder Judicial, porque eso cae en la esfera del derecho penal (…) pero los afectados tienen que presentar denuncias (…) Y ya no es la procuraduría de antes, ya no es la mafia del poder la que tiene a su cargo el gobierno, ya es otra cosa. No somos iguales, entonces que se actúe”, expuso AMLO.

Dijo que condena cualquier tipo de violencia que se ejerza contra menores y mujeres, ya sea sexual, por género, por odio, etcétera.

“Yo, como presidente de la República, condeno cualquier abuso sexual, abuso en contra de la dignidad de las personas, crímenes de odio, feminicidios, de quien sea”, declaró.