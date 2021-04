Los jardines, otra fortaleza de Leones para la Temporada 2021 de LMB

Mejor fortaleza no podían tener los jardines del Parque Kukulcán Alamo, al presentar los Leones de Yucatán este 2021 un espectacular grupo de guardabosques comandado por Yadir Drake, Jonathan Jones, Norberto Obeso, y José Juan Aguilar.

Las fieras tendrán una auténtica muralla en el parque de la serpiente emplumada que esta temporada estrenará barda para delimitar la zona de homerun, con el objetivo de brindarle una mayor seguridad a los jugadores y apegarse a los estándares de los mejores estadios de Minor League Baseball.

José Juan Aguilar es actualmente el león que más temporadas lleva en el equipo (desde 2015) a pesar de tener sólo 30 años de edad; su entrega, estilo de juego y enorme carisma ha cautivado a miles de aficionados, siendo pieza clave de los grandes éxitos de las fieras en los últimos años.

En sus 10 campañas en la Liga Mexicana de Beisbol acumula .307 de AVG, con más de 800 imparables y cerca de 500 carreras anotadas.

Por su parte, el veloz Jonathan Jones, quien además es figura de la Selección Mexicana de Beisbol, estará vistiendo la franela melenuda por tercera temporada consecutiva para aportar todo su dinamismo al lineup y jardines.

“Tenemos un tremendo outfield, con la llegada de Obeso y Drake nuestro nivel será increíble. Estoy muy entusiasmado por hacer cosas grandes esta temporada”, dijo Jones.

Entre las caras nuevas que se verán en la cueva a partir de este año estarán el habilidoso cubano Yadir Drake y el joven Norberto Obeso, el talento de ambos le dará más valor al ya imponente roster que presentarán los Leones de Yucatán para buscar el bicampeonado de la Zona Sur y el título de la Serie del Rey.

“Me he preparado bien mentalmente para jugar aquí, me siento bien contento de pertenecer a este gran equipo que fue el primero con el que me preparé al llegar a México. Este grupo tiene otro tipo de mentalidad que es muy positiva y me encanta”, comentó Drake.