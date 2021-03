Anuncian sedes alternas de equipos de Grandes Ligas para temporada 2021

A casi una semana del Día Inaugural, algunos cotizados prospectos no tendrían un puesto asegurado en los rosters de sus respectivos clubes, pero eso no significa que vayan a estar muy lejos del equipo grande.

Las sedes alternas regresarán para el comienzo de la temporada del 2021, luego de que Major League Baseball les informara a los equipos que la campaña de Triple-A se retrasará un mes. Las sedes alternas de este año será similar a las que se emplearon en la abreviada temporada del 2020, debido a la pandemia. Los jugadores que no integren los rosters para el inicio de la campaña entrenarán cerca de los estadios de Grandes Ligas.

La decisión evita el obstáculo de los viajes comerciales para los jugadores de Triple-A y los que puedan ser ascendidos a las Mayores en el primer mes de la temporada. Además, disminuye los esfuerzos para realizar pruebas por covid-19 u otros protocolos. El retraso de la temporada de Triple-A también les permite a los jugadores una mejor oportunidad de ser vacunados antes del inicio de la campaña.

Todas las temporadas de Ligas Menores están programadas para iniciar la primera semana de mayo.

A continuación, la lista completa de las sedes alternas de cada uno de los 30 equipos:

LIGA NACIONAL

División Este;: Bravos: Coolray Field (Triple-A), Lawrenceville, Georgia; Marlins: 121 Financial Ballpark (Triple-A), Jacksonville, Florida; Mets: MCU Park (Clase-A), Brooklyn, New York; Nacionales: New Fredericksburg Ballpark (Clase-A), Fredericksburg, Maryland; Filis: Coca-Cola Park (Triple-A), Allentown, Pennsylvania.

División Central: Cerveceros: Fox Cities Stadium (Clase-A), Appleton, Wisconsin; Cardenales: GCS Ballpark (independiente), Sauget, Illinois; Cachorros: Four Winds Field (Clase-A), South Bend, Indiana; Piratas: Charles L. Cost Field (Universidad de Pittsburgh); PNC Park (Grandes Ligas); Heinz Field (Acereros de Pittsburgh), Pittsburgh, Pennsylvania; Rojos: Louisville Slugger Field (Triple-A), Louisville, Kentucky.

División Oeste: D-backs: Salt River Fields (Entrenamientos de Primavera), Scottsdale, Arizona; Dodgers: Camelback Ranch (Entrenamientos de Primavera), Glendale, Arizona; Gigantes: Sutter Health Park (Triple-A), Sacramento, California; Padres: Peoria Sports Complex (Entrenamientos de Primavera), Peoria, Arizona; Rockies: Gameday Baseball Facility, Parker, Colorado.

LIGA AMERICANA

División Este: Azulejos: TD Ballpark (Spring Training), Dunedin, Florida; Orioles: Prince George’s Stadium (Doble-A), Bowie, Maryland; Rays: Charlotte Sports Park (Entrenamientos de Primavera), Port Charlotte, Florida; Medias Rojas: Polar Park (Triple-A), Worcester, Massachusetts; Yankees: PNC Field (Triple-A), Moosic, Pennsylvania.

División Central: Indios: Huntington Park (Triple-A), Columbus, Ohio; Reales: Arvest Ballpark (Doble-A), Springdale, Arkansas

Tigres: Fifth Third Field (Triple-A), Toledo, Ohio; Mellizos: CHS Field (Triple-A), St. Paul, Minnesota; Medias Blancas: Wintrust Field (independiente), Schaumburg, Illinois.

División Oeste: Angelinos: Tempe Diablo Stadium (Entrenamientos de Primavera), Tempe, Arizona; Astros: Whataburger Field (Doble-A), Corpus Christi, Texas; Atléticos: Banner Island Ballpark (Clase-A), Stockton, California; Marineros: T-Mobile Park (Grandes Ligas), Seattle, Washington; Rangers: Dell Diamond (Triple-A), Round Rock, Texas.