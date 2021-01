Aplicación de vacunas marca el inicio del fin de la pandemia: CCE

La adquisición y aplicación de la vacuna contra el COVID-19 fue una excelente decisión del Gobierno Federal, y debemos confiar en la gente que la elabora porque se trata de investigadores, de científicos; debemos ver con optimismo que esto empieza a ser mejor y la pandemia comienza a terminar, manifestó Víctor del Río R. de la Gala.

-Esto no es culpa de nadie, nos tocó vivir esta situación, pero todos debemos poner de nuestra parte, ponernos las vacunas y seguir el tratamiento que puede haber en poco tiempo, pero sobre todo confiar en los científicos y no especular.

Del Río puntualizó esto no significa que se dejen de cumplir con las medidas preventivas como cubre bocas, gel antibacterial, uso de caretas, etc., porque la vacuna no va a llegar en corto plazo, primero los médicos, que son el primer frente.

-Todo esto va a influir en la mejora económica del Estado y del país y con ello comienza el fin de la pandemia.