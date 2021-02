Arranca Spring Training de equipos de GL con 25 peloteros mexicanos

Este miércoles 17 de febrero arrancó de manera oficial el Spring Training 2021 previo a la temporada de las Grandes Ligas, en esta ocasión un total de 25 peloteros mexicanos tendrán la oportunidad de mostrarse para conformar los rosters iniciales del mejor béisbol del mundo.

En la lista, 19 peloteros forman parte del roster ampliado de 40 jugadores como base de los equipos de MLB, haciendo mención especial a Isaac Paredes de los Venados de Mazatlán, Sergio Romo de los Charros de Jalisco, Víctor Arano de los Yaquis de Obregón que vieron acción esta misma Temporada 2020-2021 en la Liga Mexicana del Pacífico.

Esa lista también es comandada por figuras como Luis Cessa de los Yanquis de Nueva York, José Urquidy de los Astros de Houston, Ramón y Luis Urías de Baltimore y Milwaukee respectivamente, Joakim Soria ahora con los Diamondbacks de Arizona y los campeones del mundo; Víctor González y Julio Urías de los Dodgers de Los Angeles.

Por su parte, hay seis jugadores mexicanos que fueron invitados a los entrenamientos en busca de ser parte del roster de 40, en algunos casos con contratos de Ligas Menores: Esteban Quiroz (Rayas de Tampa Bay), Héctor Velázquez (Astros de Houston), Jesús Cruz (Cardenales de San Luis), Carlos Soto (Cardenales de San Luis), Miguel Aguilar (Diamantes de Arizona) y Manny Barreda (Orioles de Baltimore).

Lista Completa: Luis Cessa (P): Yanquis de Nueva York; Ramón Urías (INF): Orioles de Baltimore; Alex Verdugo (OF): Medias Rojas de Boston; Alejandro Kirk (C): Azulejos de Toronto; Luis González (OF): Medias Blancas de Chicago; Isaac Paredes (INF): Tigres de Detroit; José Urquidy (P): Astros de Houston; Gerardo Reyes (P): Angelinos de Los Ángeles; Sergio Romo (P): Atléticos de Oakland; Andrés Muñoz (P): Marineros de Seattle.

Víctor Arano (P): Bravos de Atlanta; Manuel Rodríguez (P): Cachorros de Chicago; Luis Urías (IF): Cerveceros de Milwaukee; Giovanny Gallegos (P): Cardenales de San Luis; Joakim Soria (P): Diamantes de Arizona; Humberto Castellanos (P): Diamantes de Arizona; Gerardo Carrillo (P): Dodgers de Los Ángeles; Víctor González (P): Dodgers de Los Ángeles; Julio Urías (P): Dodgers de Los Ángeles; Esteban Quiroz (INF): Rayas de Tampa Bay

Héctor Velázquez (P): Astros de Houston; Jesús Cruz (P): Cardenales de San Luis; Carlos Soto (C): Cardenales de San Luis; Miguel Aguilar (P): Diamantes de Arizona; Manny Barreda (P): Orioles de Baltimore.

La lista crecerá en los próximos días con los nuevos lineamientos de Ligas Menores, además Óliver Pérez y Roberto Osuna se mantienen como agentes libres.