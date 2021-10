Aspectos del futuro tecnológico que Steve Jobs predijo

El día de ayer se cumplieron 10 años de la muerte de Steve Jobs, el reconocido cofundador de Apple, empresario del sector informático y todo un visionario. A lo largo de su vida, realizó predicciones sobre cómo sería el futuro, con relación a los dispositivos que utilizaríamos y como viviríamos nuestra vida en torno a los avances tecnológicos, y lo más sorprendente es que acertó en varios aspectos.

Actualmente, vivimos conectados a nuestros teléfonos y no imaginamos un mundo sin internet. De hecho, la reciente caída de las redes sociales Facebook, Instagram y Whatsapp demostró lo importantes que son estas herramientas para muchas personas, ya sea para comunicarse o simplemente para distraerse de la rutina. Sin embargo, en las décadas de los 80 y 90, el panorama era muy distinto; plataformas como Google y dispositivos como el iPhone estaban muy lejos de ser lanzados. Aun así, Steve Jobs se aventuró y expuso varias ideas sobre el impacto que tendrían en nuestras vidas los distintos procesos tecnológicos.

Computadoras

En una entrevista con Playboy en 1985, Steve Jobs dijo: “La razón más atractiva para que la mayoría de la gente compre una computadora para el hogar será conectarla a una red de comunicaciones nacional. Estamos en las etapas iniciales de lo que será un avance verdaderamente notable para la mayoría de las personas, tan notable como el teléfono”. Además, mencionó: “Usaremos computadoras en casa, por diversión”.

Teléfonos y tabletas

En la Conferencia Internacional de Diseño en Aspen en 1983, Jobs dio un discurso y se refirió a “una computadora increíblemente genial en un libro que puedes llevar contigo y que puedes aprender a usar en cinco minutos”.

Su descripción es bastante similar a un dispositivo que él mismo lanzó en 2010, el iPad, el cual es un híbrido entre un teléfono inteligente y una computadora portátil debido a su tamaño y sus capacidades. Este ha permitido leer artículos, libros y cómics, navegar por internet y reproducir contenido digital.

Asistentes virtuales

En 1984, cuando a Jobs le preguntaron sobre el rol que tendrían las computadoras en la revista Access afirmó: “La siguiente etapa serán las computadoras como ‘agentes’. En otras palabras, será como si hubiera una pequeña persona dentro de esa caja que comienza a anticipar lo que quieres. En lugar de ayudarte, comenzará a guiarte a través de grandes cantidades de información. Será casi como si tuvieras un pequeño amigo dentro de esa caja”.

Esa afirmación es algo que recuerda a Siri de Apple y el Asistente de Google, que funcionan en los teléfonos iPhone y Android, respectivamente. Estos servicios aprenden más sobre el usuario a medida que se van utilizando, así que luego de un tiempo estos pueden identificar sus gustos y hábitos.

Almacenamiento en la nube

En una entrevista con The Wired en 1996, Jobs afirmó: “En realidad, ya no almaceno nada. Utilizo mucho el correo electrónico y la Web, y con ambos no tengo que administrar el almacenamiento. De hecho, mi forma favorita de recordarme a mí mismo que tengo que hacer algo es enviándome un correo electrónico. Ese es mi almacenamiento”.

Jobs tenía claro que el futuro del almacenamiento estaría en los servicios en la nube, como iCloud de Apple o Google Drive. Con este método, guardar los archivos en la computadora o en algún dispositivo de almacenamiento externo es algo que quedó en el pasado. Hoy es posible reunir archivos como fotografías, videos, texto o música en un solo espacio virtual, y lo interesante es que se pueden cargar, por ejemplo, desde la computadora, y luego abrirlos en otros dispositivos, como en el teléfono o en una tableta.

Comercio electrónico

En la misma entrevista con The Wired, cuando a Jobs se le preguntó sobre los beneficios de la Web, dijo que serían las personas que tuvieran algo que vender: “Es el comercio. La gente dejará de ir a muchas tiendas y van a comprar cosas en la Web”.

También mencionó: “Lo tercero es el comercio, que es aún más difícil que una publicación compleja, porque tienes que vincular la web con tu sistema de gestión de pedidos, tu sistema de cobro, cosas así. Creo que todavía estamos a dos años de distancia, pero eso también será enorme”.