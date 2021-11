Avanza proceso para regularizar tres obras, entre ellas ciudad administrativa

Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Campeche ya comenzaron los trámites para obtener los permisos de construcción que debió obtener la administración estatal anterior, en obras de gran magnitud como lo es la Ciudad Administrativa.

José Luis Llovera Abreu, director de Obras Públicas en el Ayuntamiento de Campeche, comentó lo anterior e indicó ya se realizaron varias reuniones con el Gobierno de Estado, en refrendo al acuerdo entre la gobernadora Layda Sansores San Román y la alcaldesa Biby Rabelo de la Torre.

-Estamos en el intercambio de información entre ambos Gobiernos; la administración anterior no nos había entregado la documentación para la regularización de la Licencia, y ya lo están haciendo y estamos recabando toda la información para las obras que se hicieron sin Licencia de Construcción.

Agregó se toma como prioridad una de las mayores: Ciudad Administrativa, y la regularización de la regularización de la urbanización de las dos avenidas.

-Para nosotros existen de hecho, no de derecho, porque aún no están escrituradas a favor del Ayuntamiento y me refiero a la nueva Héroes de la Salud, que llega hasta la Ciudad Administrativa, y la prolongación de la Lázaro Cárdenas, de la policía hasta entronque con el arco periférico; son las más urgentes.

Destacó ha habido una colaboración total por el Gobierno del Estado en esta administración, por lo que confió se logre resolver lo más pronto posible.