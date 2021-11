Por confiados aumenta nueva ola de covid-19 entre los ya vacunados en Europa: OMS

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, indicó que se encuentra preocupado por el gran incremento de contagios de covid-19 que hay en Europa, por lo que menciona que atribuye esta ola a la falsa sensación de seguridad que han producido las vacunas, debido a que muchos se han confiado de la vacuna y han bajado la guardia en cuanto a la prevención de contagios.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud afirmó que “Muchos piensan que con las vacunas se ha acabado ya con la pandemia y que los vacunados no tienen que tomar ya precauciones” a través de una rueda de prensa, así como una advertencia para las redes sanitarias europeas que nuevamente vuelven a sufrir una presión ante los cuidados que se deben seguir.

Por otra parte, Tedros hizo un recordatorio haciendo hincapié en que las vacunas sí salvan vidas, pero que no evitan por completo los contagios, es solo un refuerzo, más no una dosis que asegure que las personas ya no se van a contagiar y menos si se baja la guardia ante las medidas sanitarias.

Asimismo, afirmó que la variante delta es una de las más contagiosa y de acuerdo con un análisis de laboratorio hay un 99% de nuevos casos mundiales, provocando que la tasa de reducción de contagios en las vacunas baje de un 60 a un 40%.

Pese a que la vacuna es un escudo, esta no evita el contagio y de propagarlo, por lo que aquellos que ya están vacunados deben ser de igual manera responsables para evitar más contagios.