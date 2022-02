Ayuntamiento viola ley de transparencia; no informa en su página sobre denuncias

El Ayuntamiento de Campeche es un Ayuntamiento oscuro, que desvía recursos, donde no hay transparencia, pues en su página de Transparencia no hay lista alguna de las denuncias presentadas ante la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública, como es el caso de los más de 400 contratos que denunció Roberto Zozaya Briceño.

José Inurreta Borges, exdiputado local y exregidor panista de la comuna campechana denuncio lo anterior e indicó que a pesar de que la Ley obliga al Ayuntamiento a hacerlas públicas, no aparece lista alguna en la página de Transparencia.

-Este es un delito. No está la solicitud de Roberto Zozaya Briceño, con los más de 400 contratos y decimos que el exalcalde de Movimiento Ciudadano -Eliseo Fernández Montufar- oculta información y desvío de recursos.

-Nosotros decimos que fueron asignados a las campañas de Movimiento Ciudadano para alcaldes y presidentes municipales y, también, los famosos contratos del “pollogate” no solo no los entregaron, que por Ley deben hacer, y eso ya amerita una multa por parte de la Cotaipec, sino que ni siquiera lo tienen enlistado, puntualizó.

Dijo entonces entender “el pleito” entre Eliseo Fernández Montufar con los presidentes de las Juntas Municipales, pues hay un rubro que establece los recursos que deben recibir.

Mostró la página donde aparecen los últimos recursos que recibieron en el que aparece el logotipo de la administración del Alcalde Edgar Hernández.

-Eliseo Fernández acusaba a los presidentes de las Juntas y Comisarías de robarse los recursos y creo que fue al revés; Eliseo se robó el recurso de las Comisarias y las Juntas para “jinetearlo”, para hacer obra o “disque obras”. ¡Aquí debería estar el reporte! ¡La asignación por Junta, por Comisaría!

Inurreta Borges cuestionó también que no aparezca el Plan Municipal de Desarrollo de la actual administración municipal que encabeza Biby Karen Rabelo de la Torre, a cinco meses de su mandato.

-Ya debería estar en la página de Transparencia. No hay nada, ¡no hay rumbo! Ni desarrollo económico en este municipio. No saben gobernar, no saben administrar, ni siquiera pueden decir a dónde nos están llevando.

En sus señalamientos citó también a la Auditoría Superior del Estado de Campeche (ASECam), de la que dijo no entender no se haya dado cuenta de esto, por lo que aseguró esta semana ratificará su denuncia y solicitará a la Cotaipec investigue la página de Transparencia del Ayuntamiento de Campeche pues se viola la Ley en la materia, al no informar nada de las denuncias por incumplimiento y falta de transparencia, las que puntualizó al menos deberían estar enlistadas.