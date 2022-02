Pipa en Nueva York provoca terrible incendio

Una explosión ocurrió luego de que una pipa de combustible chocara contra una tienda de licores y posteriormente con una tienda de muebles.

Major fire on Long Island- Rockville Centre. A 12,000 gas tanker overturned into a building then burst into flames. Burning gasoline went into the sewer & is burning for blocks. PAPD is sending crash trucks from JFK. pic.twitter.com/z17PXFLuMt

Esto ocurrió en horario de la 1:15 de la madrugada, cuando el conductor de la pipa que transportaba 40 mil litros de combustible perdió el control y derramó el líquido sobre el camino. El conductor sobrevivió pero resultó con diversas heridas.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, pidió a automovilistas y peatones evitar el área del siniestro e inficó que se desplegaron oficiales de la policía de conservación ambiental y personal de respuesta a derrames para evaluar posibles impactos ambientales en Mill River y el área colindante.

I have directed @NYSDEC, @NYSDHSES, @NYSDOT, and @nyspolice to respond last night's incident in Rockville Centre. Route 27 and roads around it are closed, so drivers and pedestrians should avoid the area at this time. https://t.co/ocZFTJ4jR7

— Kathy Hochul (@GovKathyHochul) February 16, 2022