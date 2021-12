Benjamín Pavard abandona partido por malestar estomacal

Benjamín Pavard, defensa de Bayern Munich, tuvo que abandonar la cancha en el duelo ante el Wolfsburgo por un problema estomacal. Esto tuvo suceso en el minuto 83 del partido, el jugador salió a cambio y se fue rápidamente al vestidor ante la sorpresa de sus compañeros y director técnico.

“Benji vino a la banda y me dijo en francés que tenía que ir al baño. O eso le entendí yo. Después jugó 15 segundos más y tras dar dos o tres pases, cuando el balón ya estaba en la otra banda, se fue corriendo del campo y desapareció por los vestuarios. Cuando vi que no volvía le dije al cuarto árbitro que cambiábamos la sustitución y nos fue bien”, afirmó el técnico del Bayern Munich, Julian Nagelsmann.

Context: Pavard subbed himself off in the 85th min because he needed the loo.

Ran straight for the dugout without waitingpic.twitter.com/iiP1WThEGE

