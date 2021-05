Campeche califica a 10 atletas a la etapa nacional de Juegos Conade 2021

Campeche calificó a un total de 10 atletas a la etapa nacional, luego que en la última jornada del Macroregional de Atletismo efectuado en el Centro de Alto Rendimiento de Puebla, cinco atletas más obtuvieron su boleto al Nacional Conade 2021 que se realizará en Monterrey, Nuevo León.

Los clasificados en el último día a la etapa nacional fueron: Natalia Novelo en lanzamiento de martillo categoría Sub 20, Kristell Villamonte en lanzamiento de Jabalina Sub 20, Samantha Montenegro en impulso de bala Sub 18, Sheyla Madrigal en 400 metros con vallas Sub 23, y Jesús Acuña en 400 metros con vallas Sub 23.

Cabe señalar que los deportistas fueron atendidos en todo momento por personal de la Unidad de Ciencias Aplicadas para su óptima recuperación física después de sus pruebas.

Con estos resultados, Campeche clasificó de manera directa un total de 10 atletas que continuarán su preparación de cara al Nacional Conade en el mes de junio.

Antes, la vallista campechana María Fernanda Patrón Noguera se había colgado medalla de oro y logrado boleto a la etapa nacional al ganar la prueba de 110 metros con calles, al igual que Joshua Loya, quien también se clasificó con un primer lugar.

En la prueba de 100 metros con vallas, la destacada deportista María Fernanda Patrón Noguera consiguió su boleto al obtener el primer lugar con una marca de 14.56 segundos; por su parte en los 110 metros con vallas varonil, Joshua Loya se clasificó como primero con un tiempo de 15.24 segundos.

Gerardo Ávila se quedó con el primer lugar en lanzamiento de disco con marca de 48.54 metros para conseguir su boleto al nacional, mientras que Mariana Almeyda fue primer lugar en impulso de bala con 13.25 metros; así mismo Merari Castillo también aseguró su clasificación en los 100 metros planos por la marca realizada el día de ayer.

También tuvieron participación, Sofía Alejandre quien quedó en segundo lugar en 100 metros con vallas Sub 18 y esperará las marcas de las otras regiones; al igual que Fernando May en lanzamiento de longitud y José Arjona en impulso de bala.