Cecytec busca recuperar a alumnos que dejaron las aulas

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche (Cecytec), puso en marcha un programa para la reincorporación de 750 jóvenes estudiantes que desertaron o no tenían acceso a la tecnología para recibir sus clases.

Nelly Margarita Duarte Quijano, directora del Cecytec, señaló se ha visitado a los padres de familia y a los alumnos, regresen y se reincorporen, cuyos resultados afirmó han sido muy buenos.

-Los chicos están ávidos de regresar a las aulas; la instrucción que tienen los Directores de cada plantel es que joven que regrese, no lo dejen ir, no se vaya y mucho menos sea por reprobación, y sí, cambien las estrategias que aplican pues no todos aprendemos de la misma manera.

-El que entre, no deserte por reprobación y, segundo, queremos implementar un programa, haciendo alianza con el DIF y con Salud Mental, así como la Fiscalía, para dar tratamiento a todos los jóvenes que tienen algún problema.

-Son 750 alumnos que se fueron y ahora que regresen a la escuela, veremos cuál fue el número, si son menos o más y darnos a la tarea de buscarlos.