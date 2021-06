Ceremonia de entronización del Salón de la Fama será el 8 de septiembre

El Salón de la Fama del Béisbol anunció que su ceremonia de exaltación del 2021 tendrá una audiencia limitada, permitiéndoles a los aficionados a viajar hacia Cooperstown, Nueva York para celebrar a los mejores de la historia en un evento al aire libre. La ceremonia comenzará a la 1:30 p.m. tiempo del este de Estados Unidos el 8 de septiembre.

Los asientos en el césped serán gratuitos, con la diferencia principal de que ahora se requieren boletos en vez de una entrada abierta en el Clark Sports Center. Un número limitado de boletos estará disponible exclusivamente mediante la página web del Salón de la Fama a partir de las 11 a.m. ET del 12 de julio. Según el Salón de la Fama, habrá áreas de asientos designadas para personas vacunadas y no vacunadas.

“De parte de la junta directiva de nuestro equipo, estamos emocionados de poder darles la bienvenida a nuestros miembros del Salón de la Fama –las leyendas vivientes– y a los aficionados de vuelta a Cooperstown para celebrar el grupo del 2020”, dijo Jane Forbes Clark, directora del Salón y Museo de la Fama.

“Retomar la ceremonia de exaltación con un evento al aire libre le otorgará a la comunidad del béisbol la oportunidad de visitar Cooperstown y celebrar la entrada de cuatro grandes”, añadió.

La ceremonia del 2021 rendirá homenaje a los miembros del grupo del 2020: Derek Jeter, Marvin Miller, Ted Simmons y Larry Walker. No hubo elegidos en el 2021.