El Círculo de Críticos de Nueva York premió a Lady Gaga con el galardón a Mejor Actriz por su papel en la cinta de Ridley Scott, la conocida “House of Gucci”, un reconocimiento con el que la cantante y actriz fortalece su oposición en la carrera hacia el Óscar.

La intérprete fue premiada aun cuando la película en sí no fue muy aplaudida, con una puntuación de 63 por ciento de valoración, según los expertos de la red Rotten Tomatoes.

Aún teniendo fuerte competencia por las estrellas que compiten por un premio, debe de prepararse y ser positiva para llevarse la victoria.

BEST ACTRESS: Lady Gaga for "House of Gucci" #NYFCC

— Falco Ink (@Sidney_Falco) December 3, 2021