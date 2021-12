Ustedes son parte de este triunfo histórico, entre todos vamos a transformar Campeche: Layda Sansores

“Lo que han hecho ustedes es extraordinario, a veces diría es heroico; son grandes dosis de valor para dar el paso que se necesitaba en estos momentos”, afirmó Layda Sansores San Román a los integrantes de los Comités de Defensa de la 4T, quienes, junto con ella, rindieron la protesta correspondiente, y a quienes aseguró son parte de “este triunfo inédito, inesperado, histórico y anhelado por muchos que soñamos con un Campeche distinto”.

En un salón de actos del partido guinda, ante cientos de morenistas, Sansores San Román destacó están en el mejor lugar, la hora correcta “y con el mejor líder que ha tenido México”, al que comparó con los grandes liderazgos del país, superando retos y desafíos; con un Zócalo al que acudieron cientos de campechanos para escucharlo recientemente y quien señaló ha sabido compartir sus esperanzas, sueños y fe.

Cuestionó, entonces, las críticas de los “de enfrente”, y que a pesar de la pandemia “lo más cercano a una guerra”, tiene al país en el primer lugar del progreso.

-No con fuga de capitales, no se devaluó el dólar; se tienen las reservas más altas, aumentaron las reservas, se ha pagado la deuda, se compra y entrega medicina, con el apoyo del Ejército hasta la última comunidad.

No olvidó citas las becas para jóvenes, no está peleado con la clase media, ni con los empresarios que apuestan sus recursos y su confianza en el país; “es justicia lo que está haciendo” y su nivel de vida, no ha cambiado.

-Quisiera que siguiéramos siendo los mismos, la misma sencillez que se tiene cuando se lucha. Por eso buscó mi nombre; no quiero ser reina porque los reyes ven desde arriba a su pueblo; quiero ser la guerrera porque los guerreros nunca paran y con sus hermanos, avanzan hasta encontrar la victoria.

Sansores San Román recordó su decisión y la de muchos campechanos, de abandonar las filas del tricolor, ruptura para la que indicó se necesita valor, valor que tienen los integrantes de los Comités.

Afirmó categórica no se daban cuenta que “apesta, estaba muerto” y que el lugar donde estaban no tenía más que ofertar; sin embargo, “tuvo sus tiempos” que tendrá que agradecerle el país porque construyó una nación de paz, pero… “no supo renovarse”.

-Lo que han hecho ustedes es ¡extraordinario!, a veces diría es histórico; son grandes dosis de valor para dar el paso que se necesitaba en estos momentos. Solos y se lo hacía ver a los morenos, solos no podemos.

-Transformar Campeche es tarea de todos. Son momentos de construir, de tejer hermandad, de tejer un Campeche diferente; hay que cambiar de lugar el horizonte para los campechanos, siempre nuestra vista ha sido muy corta y el horizonte es enorme.

-Campeche no debe tener fronteras, MORENA menos, aquí caben todos, y además se necesitan todos; hay la misma fibra, la misma vida, la misma sangre; este lugar esta engalanado con rostros nuevos, que dan vida y eternidad a este movimiento.

-López Obrador es el gran líder histórico, y ustedes –afirmó- y apuntó es válido pensar en tener mejores condiciones de vida, en mayores ingresos, una situación estable, “pero primero tenemos que construir este gran fuego”.

-Llega el momento en que uno dice: entré a un camino sin retorno. Aquí no hay atrás, aquí vamos siempre cuidando lo que viene y enfrentando lo que sea, estamos hechos para el desafío, hechos para la lucha y hechos para la victoria, afirmó.