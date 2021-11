Clases presencias cada vez más cerca, AMLO da la tercera llamada

El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su tercera llamada para el regreso a clases presenciales ante el covid-19 “Tercera llamada, tercera llamada, comenzamos. Ya no hay ninguna justificación, puede haber, para no ser tan estrictos, tan radicales, pero son mínimas”, anunció Obrador para los padres de familia de estudiantes de todo el país, de igual manera manifestó que ya no hay justificación para que no haya regreso a clases en medio de la pandemia.

En su mañanera de este miércoles, mencionó que a dos meses que se reiniciaran paulatinamente las clases presenciales en el país no se han registrado problemas de salud por el covid-19, ya que se las escuelas han estado tomando las medidas sanitarias estrictamente recomendadas para un retorno de clases seguro.

“Es mínimo, y como maestras, maestros, madres, padres de familia, autoridades locales, se está logrando que haya estos protocolos sanitarios y se cuide a los niños; pero ya llevamos dos meses, son cerca de 2 meses que regresamos, y en el seguimiento que hacemos no hemos tenido ningún problema grave en las escuelas” afirmó. Se espera que para el 2022 se normalicen las clases presenciales en todo el país y poco a poco se vayan retomando las actividades anteriores al covid-19, de igual manera menciona que las jornadas de vacunación han ayudado mucho, pues los casos han disminuido y se ha controlado esa parte, se exhorta a la población restante que aún no cuenta con el esquema completo que acuda a la sede correspondiente para recibir su primera o segunda dosis según corresponda.

Finalmente añadió que las escuelas no pueden pausarse tanto tiempo, pues los estudiantes necesitan asistir a las escuelas físicamente para la retroalimentación e integración educativa. ““Hay que reabrir las escuelas, es importantísimo la educación presencial. Y es un llamado respetuoso a maestras, a maestros, a madres, a padres de familia, para que vayan niñas, niños y adolescentes a las escuelas de nuevo”.