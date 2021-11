Incongruente, alcaldesa aseguró recibir finanzas sanas pero pedirá crédito: PAN

Es una incongruencia que la presidenta municipal Biby Ravelo de la Torre, anuncie la contratación de un crédito por 80 millones de pesos, si al inicio de su mandato aseguró le entregaban un Municipio con finanzas sanas, perfectamente bien.

-Hoy sale a decir que tiene que endeudarse porque le entregaron las vacas vacías, señaló Pedro Cámara Castillo, presidente estatal del partido Acción Nacional.

Consideró que, los gobiernos anteriores hicieron mal uso del recurso o no tuvieron la responsabilidad financiera.

-Todos sabemos que cuando entras a la administración empiezas a hacer previsiones para tener dineros y cuando llegue diciembre, puedas cumplir con tus obligaciones… es la única manera que puedes cumplir, pero si todos los dineros se los gastaron, fueron irresponsables.

Cámara Castillo dijo haber escuchado que la Alcaldesa de Campeche quiere contratar más créditos tema que indicó “valiera la pena meterse a fondo, a ver qué esta haciendo realmente el Municipo de Campeche, es la capital”.

¿El Congreso puede llamar a la Alcaldesa para que explique o se sujeta a un porcentaje que puede contratar?

-Cuidaron esa parte, cuidaron evitar llegar aquí, con nosotros; están haciendo lo que pueden cubrir de manera directa. El tema no es si lo pueden hacer o no, sino que no es posible que hasta hace dos meses dices que sí tienes dinero y dos meses después sales a decir que te dejaron las arcas públicas secas.

-Pareciera plan con maña o una sinvergüenzada de las administraciones salientes.