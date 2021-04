Comerciantes denuncian cobros excesivos de Protección Civil Municipal

La Dirección de Protección Civil del Ayuntamiento de Campeche realiza cobros a los comerciantes en pequeño o changarros, y no recibimos ningún beneficio, cobros que consideramos excesivos, y la Comuna no ayuda a nadie, declaró Candelaria González Cajún, presidenta de la Federación de Comerciantes en Pequeño.

Indicó por un negocio de bajo riesgo, una tienda de abarrotes en una casa-habitación, pide 465 pesos anuales pero si se trata de una cocina económica, el monto asciende a 800 pesos porque “es de alto riesgo”.

-El cobro lo hacen como si se tratara de un gran negocio, y no les importa si la venta es de panuchos, tan solo por tener un tanque de gas –manifestó-. Por cada negocio, giro y lugar donde se encuentre, es el pago a realizar… tienen manera de estar “fregando”.

-No es justo haya miles que no pagan impuestos; lo que hace es cargar la mano y no hacen verificación alguna, no revisan nada, no ayudan en nada. Estamos de acuerdo en colaborar pero que sea una cuota razonable, pues cada año sube.