Médicos particulares piden que ya se les aplique la vacuna anticovid

Médicos que brindan servicio particular, se sienten abandonados al no incluírseles aún en el programa de vacunación contra el COVID-19, pues afirman forman parte de la primera línea aún si no prestan sus servicios en instituciones como el IMSS o ISSSTE, pues están en contacto con pacientes que pudieran estar contagiados.

Silvia Rodríguez Vargas, presidenta del Colegio de Médicos de Campeche, señaló son alrededor de 400 médicos que están en esta situación y afirmó los que atienden a la población desde un consultorio en las farmacias, son los que en más riesgo están, así como los odontólogos.

Indicó este es el sentir de los socios tanto en Campeche como en el país, afiliados a la Federación de Colegios Médicos de México.

-Estamos conscientes que el país ha hecho mucho consiguiendo vacunas pero falta lo suficiente y como servidores de salud necesitamos protegernos para proteger a la sociedad, y es algo que nos preocupa porque a diario escuchamos falleció alguien de nuestro grupo en algún lugar por estar en contacto con pacientes COVID.

Indicó son 18 Colegios de distintas especialidades los afiliados con más de 80 socios, al tiempo que puntualizó no son los únicos en riesgo, que estimó llegan a 300 médicos, de los que cien ya recibieron el inmunológico.

Informó han sido seis socios del Colegio en Campeche que han fallecido si no directamente por el Covid si por estar en la atención a las personas afectadas.

Finalmente, señaló que la atención del Gobierno Federal se brinda a través de los gobiernos estatales.