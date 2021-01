Confirmado: Serie Piratas-Leones abrirá Temporada 2021 de LMB

Se confirmó: Piratas de Campeche levantará el telón de la campaña 2021 de la Liga Mexicana de Béisbol con el “Clásico Peninsular” el viernes 21 de mayo cuando reciba en el estadio “Nelson Barrera Romellón” a los Leones de Yucatán.

La Liga Mexicana de Béisbol, en acuerdo con sus clubes durante Asamblea celebrada vía remota, definió el calendario de juegos para la temporada 2021 que constará de 594 juegos en total de temporada regular.

Se confirmó que el telón de la campaña se abre el jueves 20 de mayo con el duelo inaugural de los Sultanes de Monterrey frente a los campeones Acereros de Monclova, en la casa de la Furia Azul.

Las series inaugurales que arrancarán el viernes 21 de mayo son las siguientes:

Leones de Yucatán visita a Piratas de Campeche; Tigres de Quintana Roo a Olmecas de Tabasco, Águila de Veracruz a Diablos Rojos del México; Guerreros de Oaxaca a Pericos de Puebla.

En la Zona Norte, Generales de Durango visita a Mariachis de Guadalajara; Algodoneros de Unión Laguna a Bravos de León; Saraperos de Saltillo a Rieleros de Aguascalientes y Toros de Tijuana a Tecolotes de los Dos Laredos.

Y para el martes 25 de mayo, se abren los restantes estadios que componen a la LMB con las siguientes series: Zona Sur, Olmecas de Tabasco visita a Leones de Yucatán; Piratas de Campeche visita a Tigres de Quintana Roo; Diablos Rojos del México a Guerreros de Oaxaca, y Pericos de Puebla a El Águila de Veracruz.

Zona Norte, Mariachis de Guadalajara visita a Saraperos de Saltillo; Bravos de León vs. Generales de Durango; Rieleros de Aguascalientes vs. Algodoneros de Unión Laguna; Acereros de Monclova vs. Toros de Tijuana y Tecolotes de los Dos Laredos vs. Sultanes de Monterrey.

La temporada regular es a rol corrido y finalizará el jueves 5 de agosto. A la postemporada avanzarán los seis mejores equipos de cada zona con base en el porcentaje de ganados y perdidos, lo cual permitirá que haya un cierre más

emocionante en todas las plazas. Los criterios de desempate son: 1) dominio entre clubes y, 2) diferencial de carreras.

Habrá cuatro rondas de playoffs con series a ganar 4 de 7 juegos en las siguientes fechas: Primer Playoff: sábado 7 de agosto a domingo 15 de agosto (en caso de extenderse a siete juegos).

Series de Zona: Martes 17 de agosto a miércoles 25 de agosto (en caso de extenderse a siete juegos).

Series de Campeonato: Viernes 27 de agosto a sábado 4 de septiembre (en caso de extenderse a siete juegos)

Serie del Rey: Lunes 6 de septiembre a martes 14 de septiembre (en caso de extenderse a siete juegos).