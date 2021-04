Corsarios se reencuentra con el triunfo con solitario gol de Omar Valerio: 1-0

Con solitaria anotación de Omar Valerio Chuc, los Corsarios de Campeche rompieron una malaria de tres descalabros seguidos para superar por la mínima diferencia, 1 x 0, a los Pejelagartos de Tabasco, en duelo que puso en marcha la jornada 17 del Torneo 2020-2021 de la Liga de Tercera División Profesional, en el Estadio Universitario de la capital campechana.

La victoria le permite a Corsarios sumar 26 unidades y la próxima semana visitará a los Mayas FC en Hunucmá, Yucatán. Obligados a ganar, los pupilos de Peter Ulrich Kowalczyk lo consiguieron ante un rival que vivió momentos de peligro y terminó el juego apretando al cuadro local.

Los filibusteros salieron a buscar las tres unidades, recuperar la confianza y romper la filita de tres derrotas seguidas y lo hizo con una zaga nueva que busca imponer condiciones con Alemberth Euán ocupando el lugar del defensa central Raúl Solís, en compañía de Armando Azarías May, Víctor Cano y Anthony Coba, y el regreso a la alineación titular el volante Juan Diego Valerio.

La primera parte trajo un juego trabado, con pocas oportunidades claras de anotar para ambos bandos, pero al minuto 48 de tiempo corrido, Corsarios desbordó por la banda izquierda en relación al ataque, el centro fue despegado por la zaga rival y Omar Valerio Chuc, sacó un disparo que el arquero Rosvelt Zavala no pudo detener, disparo directo a portería para el 1 x 0, que no se movería y significó el regreso de Valerio como goleador, con su anotación número 12 en su cuenta particular que le permite conservar por una semana más el liderato de este departamento.

Corsarios generó otras acciones de peligro, pero no pudo aumentar ventaja y sólo una vez superó la valla del arquero de Pejelagartos, Rosvelt Zavala, por cierto, originario del municipio campechano de Palizada.

Oportunidades para ampliar el marcador existieron con José Solís y José Gómez, pero ambos fallaron en la definición, y cuando el tiempo regular se agotaba, el visitante Víctor Martínez tuvo en sus botines la ocasión más clara para su causa, al abrir espacio y sacar disparo que obligó a la recostada del arquero campechano Emiliano Manrique, quien evitó el gol en los últimos minutos del juego.

Al final, Corsarios ganó en un juego de mucho desgaste físico.