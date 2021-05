Croata Luka Modrić extiende su contrato con Real Madrid por un año más

El Real Madrid C. F. y el mediocampista croata Luka Modrić acordaron la ampliación del contrato del jugador, que queda vinculado al club hasta el 30 de junio de 2022, confirmó la institución merengue a través de un comunicado en sus redes sociales.

“Estoy muy contento y orgulloso de seguir un año más en este club”, expresó Luka Modrić tras confirmarse la ampliación de su contrato con el Real Madrid, en una entrevista concedida a los medios oficiales del club.

“No hay nada mejor que ser jugador del Real Madrid y no hay mejor sensación que estar jugando en el Bernabéu. Todos quieren llegar al Real Madrid y yo he tenido la suerte de estar aquí, voy a cumplir el décimo año y no hay nada mejor que representar a este gran club. Han sido nueve años de sueños y espero que la décima temporada sea también especial”, precisó.

“Significa mucho. Me llena de orgullo y va a significar que voy a estar aquí casi 10 años. Es algo increíble, que ni esperaba. Llegué aquí casi con 27 años y lo último que esperaba era estar tantos años en este gran club, donde la exigencia es máxima y siempre tienes que estar al nivel más alto posible para merecer seguir. Estoy muy contento y orgulloso de seguir un año más en este club”, abundó el mediocentro croata.

Acerca de sus secretos de su longevidad, dijo: “Me cuido al máximo día a día porque sé que en la carrera de un futbolista, aunque ahora se alarga más, hay que estar centrado, entrenar, recuperarse, comer bien y descansar bien. Por eso creo que sigo manteniendo este nivel que he mostrado este año. Este club te obliga a hacer lo máximo y mientras esté aquí voy a darlo todo”.