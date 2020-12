El parentesco no da inmunidad contra el covid-19: SSA

La Secretaría de Salud alertó que el incremento en la movilidad ciudadana podría generar una alza en los casos de covid-19.

Señaló que las medidas restrictivas con aforos limitados y con mecanismos que controlan entradas y salidas en los establecimientos: el uso del termómetro, estaciones de lavado de manos, gel antibacterial, spray desinfectante, tapetes y uso obligatorio del cubrebocas, no son suficientes.

Resaltó que “el parentesco y el conocernos, no da inmunidad, para el COVID-19 no hay diferencias; por el contrario, ello genera sentimientos de falsa seguridad que nos lleva de nuevo a observar patrones que suponen ya los riesgos de un incremento que debemos evitar, para no llegar a escenarios que nadie desea en Campeche”.

Expuso que la apertura gradual de los servicios y de la actividad económica en general, no es un llamado a infringir o romper con los protocolos de seguridad sanitaria y aclaró que ninguna festividad vale la vida de nadie; ningún evento social o conmemorativo puede valer más que la salud.