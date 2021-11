Estudios indican que el planeta Tierra se dirige a un incremento en las temperaturas de 2.4 grados centígrados al final del siglo respecto a los valores preindustriales.

La plataforma mide todo desde el 2009 de forma independiente; registran que las emisiones de gases provenientes del efecto invernadero; aún con la propuesta en los objetivos en el 2030 se estima que los niveles de contaminación sólo aumentarán.

Se llama a los países para encontrar una estrategia que se lleve a cabo y que sea efectiva, al igual que el compromiso necesario para llevar a cabo esta misión.

CAT global update: Glasgow has a credibility gap between talk and action. If all govts met their 2030 targets, we would have 2.4˚C of warming in 2100. But right now, current policies put us at 2.7˚C. https://t.co/dkX4jAbo2f

A Thread 🧵 pic.twitter.com/EdLlIfdhXt

— ClimateActionTracker (@climateactiontr) November 9, 2021