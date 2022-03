El satélite meteorológico GOES-T fue lanzado con éxito

El día de ayer, el cohete Atlas V 541, de la compañía United Launch Alliance (ULA) fue lanzado al espacio con un satélite de alta definición: GOEST-T, el cual medirá con precisión el riesgo de desastres naturales en el oeste de Estados Unidos, México y Centroamérica, así como parte del Pacífico.

Es el tercer satélite de la serie GOES-R proporcionará a la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y la NASA imágenes continuas y mediciones atmosféricas del hemisferio occidental de la Tierra.

El lanzamiento se llevó a cabo en Cabo Cañaveral, Florida y no presentó riesgos o complicaciones. La ULA explicó por su página web que un proveedor de servicios de lanzamiento de naves espaciales para la NASA, el cohete lleva acoplada la nave espacial GOES-T.

Live: Continued coverage of the @NOAA GOES-T weather satellite's journey to orbit, following today's liftoff aboard a @ULALaunch Atlas V rocket at 4:38pm ET (21:38 UTC).

Watch the final Centaur main engine start, cutoff, and spacecraft separation: https://t.co/d9OYwsSt5f

— NASA (@NASA) March 2, 2022