FIA permitirá correr a pilotos rusos, sin hacer uso de logos nacionales

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) anunció este martes que permitirá a correr a los pilotos rusos y bielorrusos para que puedan seguir compitiendo en carreras, pero sin hacer uso de sus símbolos y banderas nacionales.

Aunque los equipos rusos y bielorrusos, fueron suspendidos hasta nuevo aviso, las carreras que fueran a tener lugar en estos países. No podrán participar en competiciones de la FIA, pero sí los pilotos, como Nikita Mazepin en la Fórmula Uno, que podrán seguir corriendo sin, eso sí, utilizar la bandera de su país, ni símbolos o colores que se puedan relacionar con éste. En su lugar, correrán bajo “la bandera de la FIA”.

FIA Statement – World Motor Sport Council decisions in relation to the situation in Ukraine pic.twitter.com/HwChHhkla6

— FIA (@fia) March 1, 2022