Elementos de Seguridad Pública apoyarán en jornada electoral: Tapia Quiñones

No es válido militarizar las elecciones, sabemos hay puntos difíciles y se trata de una elección muy competida, por lo que ya se trabaja con las autoridades de Seguridad Pública, señaló Elizabeth Tapia Quiñones, presidenta del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) en Campeche.

-Se ha pedido a los dirigentes de partidos políticos y a los candidatos a tener una jornada electoral pacífica –indicó y destacó hay mucha experiencia en las autoridades de seguridad pública en la aplicación de las medidas y protocolos de seguridad.

Tapia Quiñones aseguró acudir a votar no es un peligro para los ciudadanos y no se han detectado focos rojos de riesgo, y la idea es que no suceda ningún situación de violencia.

Sin embargo, admitió se han dado incidentes en algunos lugares en otras ocasiones.

-Esperamos que la gente acuda a votar en paz y en un ambiente de civilidad, empero, dadas las experiencias que se han tenido, desde ahora estamos trabajando con las autoridades para garantizar la atención en caso de que algunos de esos incidentes surjan y, por supuesto, cuidar a los electores y a nuestros funcionarios públicos.