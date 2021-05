En raund de oro Briseida Acosta gana boleto a Tokio 2020 a María Espinoza

La sinaloense Briseida Acosta Balarezo inscribió su nombre en la lista de seleccionados a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, luego de vencer en “round de oro” a María del Rosario Espinoza Espinoza, en único combate por el boleto de la categoría +67 kilogramos, que se realizó este sábado en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), de la Conade.

En el duelo pactado a tres rounds de dos minutos cada uno, con intervalos de un minuto, María Espinoza se colocó al frente en el primer tiempo por 1-0, mientras que el segundo round terminó en empate a dos. Para el tercer periodo, ambas contrincantes se fueron con todo y en un intercambio de golpes y puntos, finalizaron en empate 8-8.

En el round de oro, la campeona panamericana de Lima 2019 se adjudicó el pase luego de vencer 2-1 a la triple medallista olímpica María del Rosario Espinoza, quien no podrá refrendar su podio en Río 2016.

“Me siento muy contenta, pero esto apenas empieza, se los he dicho desde hace año y medio, yo estaba esperando calificar a Tokio, para concentrarme totalmente en mi medalla y eso es lo que voy a hacer”, señaló Briseida Acosta al finalizar el combate.

“Fue raro porque yo sé que hay muchas especulaciones y en Bulgaria me fue mal, mucha gente me dijo que estaba bien, que estuviera tranquila, que me vi bien peleando, pero los puntos no se dieron, para mí esa competencia fue mala, pero todo te ayuda y me ayudó a comprender que necesitaba seguir trabajando en mi mente, tanto como en mi cuerpo y creo que eso me sirvió; hoy estuve muy tranquila toda la pelea, buscando mis puntos, obviamente cometí errores pero volví a regresar, eso es lo que estoy trabajando para Tokio”, destacó la sinaloense de 27 años.

Respecto a sus expectativas rumbo a lo que será su debut en Juegos Olímpicos, resaltó: “Estoy en busca de una medalla y de mí, no van a poder decir a ‘ésta le faltó algo’, yo voy a dejar mi corazón por mi país, porque yo soy mexicana de corazón y yo peleo por mi bandera”.

Acosta Balarezo agradeció el apoyo de su familia, sus entrenadores, de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), la Federación Mexicana de Taekwondo y sus patrocinadores.

“Hoy empieza mi sueño, ya estaba, pero hoy por fin puedo decir estoy cien por ciento para eso y lo voy a disfrutar mucho”, puntualizó la taekwondoína originaria de Navolato, Sinaloa, quien ganó la plaza para México en el Preolímpico Continental de Costa Rica 2020, que ahora tiene su nombre.