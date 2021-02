Entrega de vacunas contra Covid-19 no se concretó en cuatro estados del país: AMLO

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, informó que por el mal tiempo en Coahuila, Chihuahua, Durango, y Nuevo León no se pudo concluir con la entrega de vacunas contra el Covid-19.

Anunció que entre este lunes y martes se concluirá la entrega de estas vacunas.

Resaltó que en el resto de las entidades no hubo complicaciones, por lo que la entrega de vacunas representó un 95 por ciento del plan de distribución. Las dosis ya fueron entregadas en los más de 300 municipios en donde sí se pudo concretar la distribución.

“Se concluyó esta distribución con un porcentaje considerable, bueno, de entregas de vacunas a 333 municipios, por el mal tiempo se está por concluir al ciento por ciento porque quedaron algunos municipios pendientes en Coahuila, Chihuahua, Durango, en Nuevo León”, expuso.

Será este martes cuando se reciban las vacunas de la farmacéutica Pfizer, a fin de poder avanzar en el proceso de inoculación del personal de salud.

AMLO descartó que se vaya a condicionar con la entrega de programas sociales a las personas que pudieran rechazar la vacunación, toda vez que dijo que los programas son mandato constitucional.

“No está condicionado a los beneficios que por derecho les corresponden, que no porque dejen de vacunarse ya no van a recibir la pensión de adultos mayores, son cosas distintas, además la pensión de adultos mayores ya no es un programa, es un derecho adquirido, no se les puede negar”, explicó.