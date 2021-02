Escuelas particulares no reanudarán clases en marzo

Los colegios particulares en Campeche afiliados a la Confederación Nacional de Escuelas Particulares (CNEP), no reanudarán clases en las aulas mientras el semáforo epidemiológico no esté en verde.

Gerardo Casillas González, vocero de la Diócesis de Campeche afirmó lo anterior luego de dar a conocer la postura de la CNEP, sobre el retorno a las clases presenciales, tema que señaló, ha causado mucho ruido y desorientación.

Aclaró que no son todas las escuelas particulares las que se han pronunciado por iniciar el primero de marzo las actividades.

En el documento que proporcionó el prelado, indicó que la escuela no es un negocio y no es su objetivo principal, sino el ser humano. Añade disminuyeron los ingresos económicos pero no se atribuyen solo a la pandemia, también ha sido por cuestiones demográficas y no es el mejor escenario para la educación particular.

Reveló que si no están en la línea de la política pública, puede ser contraproducente y todo se puede truncar por imprudencia.

Finalmente, la Confederación invitó a tomar en cuenta los acuerdos publicados en mayo y junio y precisa está claro que las escuelas regresarán mientras el semáforo esté en verde “y nosotros nos sumamos a esa decisión”.