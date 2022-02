Este 11 y 12 de febrero, festival cultural urbano

A fin de convertirlo en un espacio en el que niños y jóvenes puedan expresarse libremente, pero también para dar a conocer la importancia de la riqueza cultural urbana, los días 11 y 12 de febrero se realizará el Festival Cultural Urbano, en el parque lineal de la unidad habitacional Solidaridad Nacional, a partir de las 16:30 horas.

Sus organizadores, representantes de gremios artísticos, deportivos y culturales en la entidad, así como algunos de sus patrocinados, explicaron la importancia que reviste realizar este tipo de actividades y ofrecerlas a la población en general, porque además de ser actividades motivacionales, son de gran ayuda para canalizar el estrés, el mar humor, pero también para impulsar y motivar las habilidades que la niñez y juventud campechana.

Rogelio Yerbes, Alexis Magaña, organizadores del evento así como la joven muralista Lux Yuzu y Carlos Lezama, director de la escuela New Nation of Dance, entre otros, ponderaron la importancia de recuperar el arte urbano, las habilidades artísticas que tiene este importante sector de la sociedad, pero hacerlo con orden y cuidado no solo de los espacios donde estén, sino, sobre todo, de las medidas sanitarias adecuadas.

Comentaron habrá concursos de Sakte Rap, una banda de rock, murales en los que se revivirá la cotidianeidad de nuestra ciudad.

Destacaron el Primer Festival Urbano surgió del esfuerzo en conjunto entre los colectivos, instituciones públicas vinculadas al sector juvenil y la participación de la iniciativa privada.