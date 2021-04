Ex big leaguer Fernando Rodney reporta a “mini camp” de Toros de Tijuana

De República Dominicana a Tijuana llegó echo una flecha. El cerrador Fernando Rodney, campeón de Serie Mundial el 2019 con los Nacionales de Washington reportó al “Mini Camp” de Toros de Tijuana para arrancar la preparación de cara a su temporada de debut en la Liga Mexicana de Béisbol (LMB).

El estelar diestro se presentó ante sus compañeros para iniciar la práctica matutina en el estadio Chevron de Tijuana y se puso a las órdenes del manejador Omar Vizquel, así como del coach de pitcheo Bronswell Patrick y el coach de bullpen Vicente Palacios.

“Me impresionó la bienvenida que me dieron y puedo darme cuenta que estaré rodeado de personas honestas y serias que aman el béisbol y tienen el deseo de ganar un campeonato en este 2021. Yo siempre trato de hacer bien mi trabajo y compartir mi experiencia a los jugadores jóvenes y también a los veteranos, ya que aquí se trata de aprender el uno del otro”, comentó el dominicano en charla con los medios de comunicación.

A pesar de sus 17 años de carrera en Grandes Ligas, la decisión de alargar su carrera con Toros de Tijuana en LMB no fue nada complicada, ya que su intención es mantenerse en el deporte de sus amores.

“Toros de Tijuana me abrió la puerta y les di mi palabra que si me decidía a jugar aquí en México sería con ellos. No fue una decisión difícil venir a Tijuana, ya que si yo no conseguía mantenerme en Grandes Ligas quería mantenerme jugando porque amo el béisbol y desde diciembre yo le comenté a la directiva que si no seguía en Estados Unidos yo les daba mi palabra primeramente”, agregó.

Con mucho gusto, Rodney festeja que al circuito mexicano arriben cada vez más peloteros con etiqueta de Grandes Ligas y está convencido de que la LMB se mantendrá creciendo al convertirse en una opción interesante para los peloteros extranjeros.

“Varias estrellas han llegado a esta liga y esto abrirá la puerta todavía más para que muchos jugadores puedan venir a disfrutar el buen béisbol, el gran clima y la tremenda fanaticada”, mencionó.

Entre los once equipos que ha representado en Grandes Ligas, el lanzador nacido en Santo Domingo tuvo la oportunidad de militar con Padres de San Diego en la temporada 2016 y aún guarda buenos recuerdos de la ciudad vecina de Tijuana.

“Jugué en San Diego con los Padres y recuerdo el buen clima en la ciudad. Ahora que venía a Tijuana de las primeras cosas que pregunté fue si en Tijuana tenían el mismo clima de San Diego y ahora es un privilegio para mi poder jugar en los dos equipos de la región”, dijo.