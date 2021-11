Exige Cotaipec al ayuntamiento de Campeche entregar información a ciudadano

En sesión ordinaria, el pleno de la Cotaipec expuso la falta de respuesta que el Ayuntamiento de Campeche tuvo con un ciudadano quien solicitó que le fueran entregados los contratos, facturas y demás documentación respecto a la construcción de obras en distintas localidades que se ejecutaron con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal del ejercicio fiscal 2015.

A lo que el Ayuntamiento respondió que no es su competencia las juntas de Pich, Tixmucuy, Alfredo v Bonfil donde se ejecutaron estas obras y que son las autoridades de estos sitios quienes deben entregar la información.

Sin embargo, la Cotaipec consideró que el Ayuntamiento tiene todo el deber jurídico para elaborar los contratos y es quien debe contestar, por lo que le exigieron que lo haga en los siguientes días.

Además esta solicitud que hizo el particular no fue turnada a todas las áreas administrativas del ayuntamiento de Campeche, por lo que no se realizó la inspección como debería.