Fraccionamientos nuevos con plantas de tratamiento podrían pagar impuesto para su mantenimiento

El Ayuntamiento de Campeche analiza la aplicación de un impuesto a los habitantes de fraccionamientos que cuenten con planta de tratamiento de aguas residuales, ingresos que dijo se destinarán a su mantenimiento.

José Luis Llovera Abreu, director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de Campeche, indicó se pretende modificar el Reglamento y la Ley de Ingresos, ante el problema que enfrenta la Comuna para dar mantenimiento a las plantas de tratamiento de aguas residuales.

-A lo mejor para los fraccionamientos nuevos que tengan plantas de tratamiento, se considerará algún tipo de pago de impuesto o derecho por el habitante de dicho fraccionamiento, para el mantenimiento de la planta, ante el problema de insalubridad que ocasiona.

Afirmó solo sería para las unidades habitacionales de nueva creación.

Llovera Abreu, indicó también que solo la cuarta parte de los 131 fraccionamientos o unidades habitacionales que hay en la ciudad capital, han sido municipalizados, es decir, entregados al Ayuntamiento de Campeche para su atención y recibir servicios públicos.

Indicó se trata de fraccionamientos muy viejos, en los que la empresa constructora ya no existe, no tiene domicilio fiscal, no se localiza al propietario o ya desapareció, situación en la que se encuentra la gran mayoría.