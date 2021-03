Fallece padre de Matías Almeyda, ex DT de Chivas, a causa de covid-19

El papá del entrenador argentino Matías Almeyda, Óscar Almeyda, falleció este martes a la edad de 78 años, después de permanecer algunos días internado, tras presentar problemas de salud derivados del covid-19.

Fue la madre del ex director técnico de las Chivas del Guadalajara, Silvia Calcagno, quien confirmó la triste noticia, luego de que, a través de su cuenta de Facebook, escribió un mensaje anunciando la partida de su marido, mientras se encontraba internada junto a él en el hospital.

El Club Deportivo Guadalajara envió sus condolencias a su ex entrenador en sus redes sociales. “Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento del Señor Óscar Almeyda, padre de @peladoalmeyda Fuerza, Matías. Estamos contigo”, escribió el rebaño en sus redes sociales.

Por su parte Amayry Vergara, presidente y propietario de las Chivas, escribió en sus redes: “Matías lo lamento mucho. Te mandamos a ti y a los tuyos un fuerte abrazo de parte de toda la familia. Fuerza y luz, estamos contigo. @peladoalmeyda”.

“Mientras estoy en la cama del hospital recuperándome de covid aquí pegado a mí se me murió mi marido Óscar Almeyda; toda una vida juntos y hoy no puedo despedirlo como quisiera, pero Dios dispone las cosas. Qué decir, estoy destrozada. Quisiera estar con toda mi familia, pero no se puede, Óscar por siempre estarás en mi corazón te amé y te amaré hasta el día que nos volvamos a encontrar amor de mi vida”, escribió la madre de Matías en su perfil personal de Facebook.

Óscar Almeyda, junto a su familia, estuvo presente en la obtención del título de Liga del Clausura 2017 cuando Chivas derrotó a Tigres en la cancha del Estadio Akron. El padre del estratega argentino lo acompañó durante la celebración y participó en la vuelta olímpica tras la obtención del título. Descanse en paz.