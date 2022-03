FIFA pide a autoridades hacer justicia ante hechos ocurridos en Querétaro

La FIFA emitió el domingo un comunicado en el que declaró estar consternada por las acciones de los que asistieron al partido en el estadio La Corregidora de la ciudad de Querétaro en el encuentro de Querétaro-Atlas y alentó a las autoridades locales a hacer justicia rápidamente en relación con aquellos individuos responsables.

Señaló que la FIFA reiteró que la violencia no tiene espacio en el fútbol y que seguirá trabajando con todas las facciones relacionadas para erradicar la violencia y el abuso del deporte.

FIFA Statement regarding the acts of violance in Queretaro, Mexico

👉 https://t.co/pf26e7DFtg pic.twitter.com/t6RQivBFNJ

— FIFA Media (@fifamedia) March 6, 2022