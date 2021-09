¡Golpes antes de tiempo! Canelo y Plant se agreden durante presentación de su pelea

La pelea entre Canelo Álvarez y Caleb Plant por la unificación de los supermedianos que se realizará el 6 de noviembre no será nada amistosa, así lo adelantaron ambos pugilistas en la presentación de la contienda al llegar a los golpes durante el cara a cara.

Una de las peleas que más se espera en el año tiene a Saúl Álvarez como protagonista. El tapatío quiere dejar en claro que es el número uno de mundo libra por libra con la unificación de los títulos supermedianos, hazaña que sería el primero en lograrla.

Para esto tiene como rival a Caleb Plant, peleador que quiere buscar la sorpresa y evitar que el mexicano cierre el 2021 en lo más alto.

Luego de dar a conocer los detalles de la función, los dos boxeadores se carearon frente a la prensa que estaba presente y tras unas palabras que espetó Plant a Canelo, el mexicano empujó al estadounidense haciendo que este se fuera varios metros hacia atrás.

Heated face off here before the #CaneloPlant press conference 🤯😳

